Collovati: “Lukaku in difficoltà, fa bene a rispondere a Barella. Così non lo aiuta”

Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter, durante "Calcio Totale" in onda su Rai Sport ha analizzato il deludente pareggio dei nerazzurri in casa della Sampdoria: "Il campionato era già vinto dal Napoli, quindi questo risultato non aggiunge nulla. C'è però qualcosa che evidentemente con Lukaku non funziona: è vero che Barella ha il difetto di alzare troppo le mani, e questo ad alcuni giocatori dà fastidio, e si è visto chiaramente Lukaku dirgli "basta", non facciamo finta di nulla. Lukaku è un giocatore in difficoltà, non è più quello di 2 anni fa, di conseguenza non lo aiuti facendo così, e ha ragione a reagire in quel modo".