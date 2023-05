Collovati: “Milan provinciale, Inter dominante e ho l’impressione che…”

Fulvio Collovati, doppio ex di Inter e Milan ospite su Rai Radio 1 Sport, ha commentato il risultato di ieri. Ecco le sue parole sul successo per 2-0 dei nerazzurri: “Si sapeva che l'Inter era favorita, però non me l'aspettavo così dominante, soprattutto nel primo tempo. Ho visto un Milan intimorito nei primissimi minuti e nei primi 45 minuti il risultato poteva essere più severo. Ha reagito un po' nella ripresa ma, al di là di Leao, c'è una differenza tra le due squadre.