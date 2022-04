Collovati: “Napoli? Campionato non è finito: ma hanno questo problema vero”

Le parole dell'ex calciatore: "La Roma non è facile affrontare la squadra di Mourinho in questo momento, viene da undici risultati utili"

Intervenuto ai microfoni di Canale Otto, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e del Napoli: "Premettendo che il campionato non è finito e che può ancora succedere di tutto, il problema vero del Napoli è che mancano giocatori di personalità che guidino la squadra nei momenti più complicati. La Roma non è facile affrontare la squadra di Mourinho in questo momento, viene da undici risultati utili consecutivi: sette vittorie e quattro pareggi. I capitolini sperano addirittura di rientrare in corsa per la qualificazione in Champions League anche se il quarto posto della Juventus è ancora lontano. Ma i partenopei hanno tutte le possibilità di vincere il match contro i giallorossi".