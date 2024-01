Collovati: “Napoli? Contro l’Inter non ha praticamente mai tirato in porta”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della squadra di Mazzarri che anche in 11 vs 11 non ha impensierito più di tanto i nerazzurri

Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo con l'Italia nel 1982, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, parlando del Napoli reduce dalla sconfitta in Supercoppa contro l'Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni: "Se è da quarto posto? Assolutamente sì, ma dovrà lottare, non sarà una passeggiata. Mazzarri ha lavorato sulla fase difensiva e si è vista la solidità, ma la coperta diventa corta. Con l'Inter non ha praticamente mai fatto un tiro in porta".