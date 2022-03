Collovati: “Scudetto? Non mi aspettavo questa caduta verticale dell’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Scudetto? Adesso c'è grande equilibrio e vedo tutte e tre sullo stesso piano"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «Sinceramente non mi aspettavo questa caduta verticale dell'Inter nell'ultimo mese e mezzo, quando lo scudetto sembrava già assegnato ai nerazzurri. Adesso c'è grande equilibrio e vedo tutte e tre sullo stesso piano. La vittoria sulla Lazio è la dimostrazione che il Napoli gioca sempre per vincere senza fare calcoli: dopo il pari della Lazio ha continuato ad andare avanti alla ricerca del gol e lo ha trovato con quella perla di Fabian Ruiz».