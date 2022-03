Inter, Barella del 2021 a confronto con l’attuale: ha ‘perso’ Lautaro. Due curiosità

L’attuale Nicolò Barella paragonato a quello della scorsa stagione. L'analisi dei numeri del centrocampista dell'Inter e due curiosità

L’attuale Nicolò Barella paragonato a quello della scorsa stagione. Emergono interessanti dettagli dall’analisi dei numeri del centrocampista dell’Inter, in calo fisico e mentale nell’ultimo periodo visti i tanti impegni ravvicinati. Sky Sport ha confrontato diverse statistiche del giocatore e sono emerse in particolare due curiosità su tutte.

La prima è che l’asse Barella-Lautaro del 2021 è sparito, lo dicono i numeri. Da 3 a assist a 0, da 13 occasioni create per il Toro a 4 per Dzeko. È cambiato sicuramente qualcosa nel modo di giocare dell’Inter e di Nicolò, che crea meno ma recupera più palloni in media. Erano 4,4 nel 2021, sono 6,9 nel 2022. Barella si sta dunque concentrando più sul recuperare palloni che sul fare assist, rispetto all’anno scorso. Pressoché invariata la media tiri (1,8 contro 1,7), idem i tackle; sono leggermente aumentate le palle perse in media (11,6 contro 13,1) mentre sono diminuiti gli expected assist (da 4,63 a 1,48). Un Barella che gioca più lontano della porta, più al servizio della squadra. Oggi i numeri dicono questo. Inzaghi già dalla sfida con la Salernitana si aspetta una svolta dal suo centrocampista e da tutta la squadra.