Collovati: “Scudetto, Inter e Milan al 50-50. Sul mercato? Conte chiederà sicuramente…”

Lunga intervista concessa da Fulvio Collovati, ex calciatore, ai microfoni de Il Giorno. Tanti i temi affrontati, dalla corsa scudetto al calciomercato.

Crede che i rossoneri abbiano più chance rispetto all’Inter?

«Le metto al 50% di possibilità per ciascuna. I nerazzurri hanno avuto l’incidente di percorso dell’eliminazione dalle coppe europee, ma essere fuori dalla Champions è uno stimolo in più».

Con le due milanesi davanti vediamo un copione diverso da quello degli ultimi anni. È una buona notizia per l’immagine della Serie A?

«Sicuramente. C’eravamo abituati alla quotidianità di una Juventus dominante. L’Inter era già nell’aria potesse prima o poi arrivare ad alti livelli. Il Milan è la sorpresa positiva. Al di là di quanto fatto nel finale della scorsa stagione, rimettersi in moto in questa non era per nulla scontato».

Il mercato porterà dei grandi cambiamenti?

«Non credo sconvolgerà molto. Non ci sono soldi, forse ci sono anche pochi giocatori che possono fare la differenza. Giusto De Paul, che onestamente vedrei bene dappertutto».

Si aspetta delle richieste particolari da parte di Conte alla dirigenza interista?

«Chiederà sicuramente qualcosa in più perché sa che ha un’occasione più unica che rara in chiave scudetto. Prenderanno un’alternativa a Lukaku, immagino, ma non credo stravolgeranno la rosa».