Colombia, scontri prima di Atletico Nacional-America Cali: almeno 89 feriti

La sfida tra Atletico Nacional e America Cali non è cominciata a causa degli scontri che hanno provocato numerosi feriti

È di "almeno 89 feriti" il bilancio dei violenti scontri avvenuti ieri a Medellin in occasione del 'Clasico' del calcio colombiano tra Atletico Nacional e America Cali.

Lo hanno riferito fonti di polizia, citate da Caracol e da altre emittenti. Gli incidenti fra tifosi e forze dell'ordine si sono verificati fuori e all'interno dello stadio 'Atanasio Girardot' dove era in programma la partita, che alla fine, per decisione delle autorità locali, non è neppure cominciata ed è stata rinviata a data da destinarsi.