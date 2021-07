Colombo (Corsera): “Luis Alberto? Si è fatto un film col caso Eriksen: pensava di…”

Le parole della collega: "Forse pensava di approdare all'Inter che poi ha ingaggiato Calhanoglu: è rimasto col cerino in mano"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così di Luis Alberto, ormai in rotta con la Lazio: "Credo che si sia fatto un film con il caso Eriksen e la lacuna che ha lasciato in rosa, forse pensava di approdare all'Inter che poi ha ingaggiato Calhanoglu, ora Luis Alberto è rimasto col cerino in mano e sono più i suoi agenti che lo stanno proponendo in giro"