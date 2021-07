Lazio, Luis Alberto non si presenta in ritiro. SM: “Deluso forse dall’Inter”

A SportMediaset hanno parlato del mancato arrivo del giocatore nel centro sportivo della Lazio. Sarri ne ha parlato in conferenza

Luis Alberto è un caso di casa Lazio. Il calciatore non si è presentato in ritiro e Sarrine ha parlato in conferenza stampa. «È un problema della società ma sto aspettando che arrivi per convincermi di quello che ha fatto. Se non riuscirà a convincerci dovrà chiedere scusa a me e alla squadra», ha commentato il tecnico nella conferenza stampa di presentazione.