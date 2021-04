Colonna (Smemoranda): “Inter, Bologna decisiva. Festa? Spero che ci permettano di…”

Nico Colonna, direttore di Smemoranda e grande tifoso dell'Inter, ha mostrato sicurezza sulle possibilità di scudetto

"Quando non dicevamo la parola "scudetto" poi perdevamo lo stesso, quindi diciamola. Secondo me il vero match decisivo è stato col Bologna, ora si va tranquilli. Specie se oggi la Juve non vince col Napoli. Festa scudetto? Spero in qualche evoluzione sanitaria che ci permetta almeno di strombazzare in auto. Conte? E' cambiato moltissimo in meglio, ha messo in piedi una cooperativa: Lukaku, Lautaro, la difesa, Barella. Ed è stato bravo a far sì che i problemi di Suning non condizionassero la squadra".