Colonnese: “E’ un’altra Inter rispetto all’anno scorso. Troppi errori in difesa”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Non si può paragonare quest'Inter a quella di Conte: è diversa, l'anno scorso individualmente era molto più forte"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ciccio Colonnese, ex calciatore dell'Inter, è tornato così sulla sconfitta di ieri della squadra nerazzurra contro la Lazio: "Inzaghi ha analizzato bene, in Italia facciamo troppe polemiche: il calcio va giocato, quell'azione andava giocata. L'Inter ha preso gol per un suo errore, Skriniar doveva stare attento su Immobile. L'Inter ha perso la testa in maniera incredibile, fino al 60' stava giocando bene e non soffriva: ha avuto questo rigore casuale e ingenuo che ha creato il pareggio e poi ha perso la testa incredibilmente, non puoi reagire in quel modo. E' un aspetto che va analizzato. L'atteggiamento della difesa non è giusto, l'Inter è una squadra che ha cambiato modo di giocare, però difensivamente subisce troppi gol su errori individuali.