Colonnese: “Conte osereno, avrà parlato col club. Sassuolo e Bologna spartiacque stagione Inter”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato del cammino della squadra di Conte e ha fatto un bilancio della stagione:

“Qualcosa è successo in passato, 15 giorni fa, dichiarazioni che dimostravano nervosismo di Conte. Ora è molto più sereno, forse si sono parlati. L’Inter anche prima era questa squadra forte, nessuno pensava che arrivasse lontana dalle prime. Inter squadra solida. Con Sassuolo e Bologna si è giocata un po’ la stagione, doveva vincerle perché era in vantaggio. Quello è stato lo spartiacque per non avere rimpianti. La Roma ha giocato un’ottima gara e con la Fiorentina l’Inter ha avuto tante occasioni. Penso che l’Inter ha una rosa all’altezza per questi ultimi impegni, ora è rientrato anche Sensi. Queste ultime due partite deve farle bene per arrivare seconda e dimostrare di aver fatto un buon campionato”.