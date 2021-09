Colonnese: “Fiorentina? Inter dovrà sudare: partita difficile per entrambe”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter dovrà sudare, è una bella prova per i nerazzurri che hanno comunque qualità nel breve"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di stasera del Franchi contro la Fiorentina: "E' una partita difficile per entrambi. La Fiorentina è ben allenata, solida, ha un'idea di calcio e Italiano fa le cose semplici. Ha messo i giocatori nei propri ruoli come Milenkovic che fa il centrale dove ha dato il meglio di se stesso e non gioca sulla fascia destra, Bonaventura è tornato sui suoi livelli e davanti è una squadra di qualità con Nico Gonzalez e Vlahovic, quest'ultimo un bomber vero che fa reparto da solo. L'Inter dovrà sudare, è una bella prova per i nerazzurri che hanno comunque qualità nel breve. Viola tra le sorprese del campionato? Ha un allenatore bravo, ha obiettivo di migliorare la scorsa annata e questo incide. Io l'ho messa nelle mie sorprese, lotterà per le prime posizioni della Serie A. La vedo a livello di Lazio e Roma e non una meteora".