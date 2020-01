Colonnese: “L’Inter ha perso una grande occasione. Conte vuole controllare tutto e sa che…”

Intervistato da TMW Radio, Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha fatto il punto sul momento dei nerazzurri all’indomani del pareggio in casa contro il Cagliari di Maran:

“Chi ha perso l’occasione migliore in questa giornata di campionato? L’Inter, considerando che giocava in casa contro un Cagliari in crisi. Ero convinto potesse vincere, soprattutto dopo il pari con il Lecce. Era in vantaggio, a poco dal termine, c’erano tutti i presupposti. Conte? Vuole controllare tutto, dalla gestione delle gare a quelle del mercato. Le sue esternazioni sono frutto dell’essere un perfezionista. Onestamente i numeri dicono che questa è un’altra Inter. Marotta sa che con Conte lo scudetto può vincerlo, questo suo modo di criticare tutto e di dare sempre adrenalina alla squadra è opinabile, ma lui deve avere il controllo. Anche lui sa che questa squadra può vincere“.

(Fonte: TMW Radio)