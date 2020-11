Colonnese: “L’Inter tante volte si piace troppo, bisogna essere più cattivi. In difesa…”

Ospite di Sky Sport, Francesco Colonnese ha parlato del periodo che sta attraversando l’Inter. I nerazzurri sono attesi dalla difficile gara di Champions contro il Real Madrid, l’ex difensore ricorda il 3-1 inflitto dai nerazzurri ai blancos nel 1998: “Ricordi bellissimi, quella era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi per passare il turno. Iniziammo questa partita con grande convinzione di vincerla. L’Inter difensivamente non sbaglia mai di reparto, ma individualmente. Troppi gol subiti? L’Inter difensivamente non sbaglia mai di reparto, sono errori individuali anche grossolani. Anche l’ultima col Parma de Vrij si è fatto prendere alle spalle. Quest’anno i difensori stanno avendo grossi cali di concentrazione. Questo è ancora quel piccolo step che l’Inter deve fare difensivamente, se l’inter vuole vincere qualcosa deve migliorare questo aspetto. L’Inter tante volte si piace troppo, gioca troppo bene, però tante volte nel calcio bisogna essere un po’ più brutti, concreti ma vincenti. Il Real Madrid? Non è una squadra che sta benissimo, al di là della vittoria per 4-1 in campionato. Addirittura, nei giorni scorsi si parlava di esonero di Zidane. Non è la squadra stellare di tempo fa“.

(Sky Sport)