Colonnese: “Inter-Juve? Farei giocare Vecino o Gagliardini. Inzaghi ritrovi il vero Bastoni”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter , ha parlato della sfida di domenica sera che vedrà i nerazzurri ospitare la Juventus a San Siro:

"Inter-Juventus sarà una partita fisica, per questo con Barella e Brozovic a centrocampo farei giocare Vecino o Gagliardini. Forse, più Vecino. Inter-Sheriff partita della svolta? Ce lo auguriamo tutti, ma bisogna migliorare in fase difensiva e dal punto di vista degli errori individuali. Quest'anno sono costati molto, a partire dalla partita contro la Lazio. Contro lo Sheriff, Handanovic poteva fare meglio. L'Inter deve cercare di avere una difesa invalicabile come nella passata stagione e sfruttare le qualità davanti. Quest'anno non c'è la stessa velocità, ma gioca un calcio più di possesso. Dal punto di vista realizzativo, non c'è grossa differenza. Bastoni o Dimarco? Bastoni è uno fra i migliori difensori italiani, ma ha commesso degli errori. Se continuerà a non avere un rendimento al top, sono d'accordo con Inzaghi nel preferire Dimarco. Ma sono sicuro che anche Inzaghi voglia ritrovare il vero Bastoni".