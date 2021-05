Colonnese: “Con la Roma partita aperta. Conte trasmetterà sempre lo stesso pensiero”

L'ex difensore di Inter e Roma ha analizzato quella che potrebbe essere la sfida di domani sera ai microfoni di Inter Tv

L'Inter scenderà in campo domani sera contro la Roma di Fonseca. Intervenuto a Inter Tv, l'ex difensore di Inter e Roma Ciccio Colonnese ha parlato della partita di domani a San Siro:

"Conte vuole trasmettere sempre lo stesso pensiero, grinta e carattere come fatto vedere anche con la Sampdoria. Con la Roma sarà diverso, è una squadra molto forte davanti, sarà una partita bella con due squadre che hanno poco da dire in classifica. La Roma deve lottare per Europa, sarò una gara diversa da quella con la Samp: entrambe hanno attacchi molto forti. Sarà una partita molto aperta".