Colonnese: “Inter sfortunata contro il Real. L’organico a disposizione di Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex difensore ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Francesco Colonnese ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid . L'ex nerazzurro è comunque fiducioso sul cammino in Champions della squadra di Inzaghi: "L’organico a disposizione di Simone Inzaghi può competere sia in campionato che in Europa, ma serve anche fortuna, la quale è mancata ieri contro il Real Madrid. La sconfitta del Milan, invece, è arrivata per inesperienza".

"Esoneri in Serie A? Sorprendenti per come sono arrivati. Non c’è equilibrio, non si seguono logiche, troppa frenesia. Anche ieri con Milan e Inter, nessuno valutava le prestazioni delle due squadre ma solo i risultati. Se scegli un allenatore devi appoggiarlo, supportarlo".