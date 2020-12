Colonnese: “Con il 3-5-2 l’Inter diventa una squadra vera, giusto che giochino…”

Francesco Colonnese ha analizzato la sfida di Champions League in diretta con Inter TV: “La difesa di oggi? Sono i tre difensori che meglio possono interpretare la difesa a tre. E’ la difesa titolare, quella che l’anno scorso ha dato continuità e ha fatto sì che l’Inter fosse veramente forte. Giusto che giochino loro. Anche noi 20 anni fa dovevamo vincere con il Real. Conta entrare subito con la concentrazione giusta e non sbagliare nulla. E’ molto importante l’impatto psicologico. Sai di dover vincere, le finali sono così. 3-5-2 senza trequartista? Il 3-5-2 ha portato l’Inter al secondo posto. Conte per una necessità di adattare Eriksen ha cambiato però il 3-5-2 fa vedere un’Inter tosta e aggressiva, una squadra vera. La disposizione è questa, quella che meglio si adatta all’Inter. Ovunque Conte ha usato questo schema”.

(Inter TV)