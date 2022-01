Colonnese: “Vittoria Inter colpo al morale delle altre. San Siro campo scomodo. Dumfries…”

Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex difensore nerazzurro commenta la vittoria dell'Inter contro il Venezia

"Colpo al morale delle altre e grande autostima per l'Inter. Il Venezia era solido e tosto e i nerazzurri non erano i soliti. Ci voleva un colpo di fortuna per riportare la gara sui binari giusti. Inzaghi l'ha vinta con i cambi. Dicevo che Dumfries dovesse migliorare e lo sta facendo molto. La giocata dell'olandese sul gol di Dzeko è da grande giocatore. E' sempre stato un campo scomodo San Siro, c'era un po' di sabbia e non si sapeva mai quale fosse il tacchetto giusto da scegliere. Non ha mai avuto un bel manto erboso quello stadio".