Colonnese: “Inter, Zielinski grande acquisto. Non mi fa impazzire Arnautovic”

Le parole dell'ex calciatore: "Inzaghi è maturato molto rispetto allo scorso anno e per me Inzaghi è il numero 1 in Italia. I nerazzurri fanno il migliore gioco”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Colonnese, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del possibile arrivo in nerazzurro di Piotr Zielinski: "Grande acquisto a parametro zero. L’Inter ha preso un giocatore molto forte. È un centrocampista completo, una mezz’ala che gioca bene sia in avanti che in difesa. Il reparto è già molto forte e per il futuro diventerà ancora meglio”.

Si può ripetere il percorso di Champions League? Inzaghi è il più forte in Italia?

“La Champions League non sarà semplice. Contro avranno un ottimo Atletico, allenato da un amico come Simeone. Inzaghi è maturato molto rispetto allo scorso anno e per me Inzaghi è il numero 1 in Italia. I nerazzurri fanno il migliore gioco”.