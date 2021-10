Colonnese: “Lavoro di Inzaghi positivo e in più ha rivitalizzato Vidal. Con la Juve…”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro sul lavoro del tecnico e sulla sfida di domani contro la Juve

Intervenuto ai microfoni di Tuttojuve, Francesco Colonnese parla di Inter-Juve. Per l'ex difensore nerazzurro quella di domani sera sarà una partita chiave. "Sicuramente è una partita importante, oltre che essere una partita chiave. Però ne mancano ancora tantissime. E' logica una cosa. Che se una delle due squadre perdesse la strada sarebbe sicuramente in salita per entrambe. Molto tattica ed equilibrata: ad affrontarsi ci sono due grandi allenatori. In più alla Juve è molto difficile far gol".