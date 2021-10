Colonnese: “La Lazio ha più da perdere rispetto all’Inter. Inzaghi va applaudito”

L'ex difensore di entrambe le squadre dice la sua sulla sfida dell'Olimpico

Ex difensore di Lazio e Inter , Francesco Colonnese ha analizzato in un'intervista a Leggo la sfida di domani all'Olimpico tra la squadra di Sarri e quella di Inzaghi : "Sicuramente è una sfida importante per la Lazio, che non è partita benissimo e lontana dal quarto posto. Forse hanno più da perdere i biancocelesti, mentre l'Inter è partita bene e può permettersi due risultati su tre".

«Beh, spero di no, non se lo meriterebbe. Ha scelto una strada diversa, poi la verità su come è andata in estate la sanno lui e Lotito. Simone ha voluto molto bene alla Lazio, così come i tifosi a lui. È normale che ci siano rimasti male ma va applaudito perché per la Lazio ha fatto tanto in questi anni».