Colonnese: “Inter, mese decisivo: Lazio e Milan sfide fondamentali”

L'ex difensore nerazzurro carica l'ambiente: "L'Inter non è inferiore alla Juvenus e l'ha dimostrato, può vincere lo scudetto"

L'Inter di Antonio Conte, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia, si rituffa nel clima campionato: i nerazzurri affrontano domenica sera a San Siro la Lazio. Francesco Colonnese, doppio ex di giornata, presenta la sfida a "Kick Off", podcast prodotto dai canali ufficiali interisti: "Bisogna affrontare questo periodo consapevoli che la squadra è forte, ancora più affamati. L'Inter ha dimostrato di essere una squadra forte, e questo deve renderla pronta mentalmente per provare a vincere lo scudetto. Lukaku e Lautaro? Non hanno segnato in Coppa Italia, ma hanno sempre fatto gol, ci hanno abituato bene.