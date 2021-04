Colonnese: “Napoli, sfida all’Inter fondamentale. Politano non farà rimpiangere Lozano”

Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, dell'Inter e della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com"

"Vittoria d'orgoglio del Napoli contro la Sampdoria, molto importante, ottima prestazione e tre punti ottenuti con merito. Le prossime partite saranno fondamentali per la qualificazione in Champions. La squalifica di Lozano, nel match contro l'Inter, è di sicuro importante perchè avrebbe potuto rappresentare un'alternativa in più per il Napoli, però c'è Politano che e' un ex. Di solito gli ex giocano grandi gare. Politano sta avendo un buon rendimento, credo che non farà rimpiangere Lozano".