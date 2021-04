Napoli-Inter, probabili formazioni: Conte ha un solo dubbio per l’undici titolare

Questa la probabile che scenderà in campo domani al Maradona: il tecnico nerazzurro si porta dietro soltanto un dubbio

Uno degli ultimi ostacoli impegnativi che dividono l'Inter dalla conquista dello scudetto: la squadra di Antonio Conte domani sera sarà ospite al Maradona di Napoli per affrontare la squadra di Rino Gattuso, a caccia di un posto in Champions League. Queste le ultime di formazione dal Corriere dello Sport, con l'unico dubbio per il tecnico nerazzurro per la fascia sinistra: "Di fatto se la giocano in tre, con Darmian, che, al momento, sembra dare maggiori garanzie. Perisic, infatti, ieri al secondo giorno di lavoro in gruppo, potrebbe aver bisogno di maggiore rodaggio prima di riprendersi il posto. E, nel caso, sarebbe utile come carta da giocare a gara in corso.