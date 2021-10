Colonnese: “Calha non la la qualità di Eriksen. Dumfries? Preferisco Darmian, è un professore”

All'indomani della vittoria dell'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Francesco Colonnese fa il punto in casa interista

All'indomani della vittoria dell'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, fa il punto in casa interista così:

"Qualcuno sta avendo qualche difficoltà. Calhanoglu non sta avendo la stessa qualità di Eriksen e non sta dando equilibrio alla squadra. Dumfries spesso è fuori posizione, Darmian è un professore e io preferisco lui in quel ruolo così delicato".