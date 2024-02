«Sono due cari amici per me, li stimo e gli voglio bene, mi spiace che si scontrino. Sapevo che Diego sarebbe diventato un grande allenatore. Simone invece per me è stata una piacevole sorpresa: anche lui è malato di calcio, ma ha sempre avuto quella vena manageriale tipica del direttore sportivo. Quando eravamo insieme alla Lazio conosceva centinaia di giocatori delle serie minori. Mi sono dovuto ricredere, sono profondamente innamorato della sua Inter. Non riesco a trovarle un difetto. Sono sicuro che sarà una grande partita».