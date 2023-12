Colonnese: “Inter sul mercato? Mi preoccupano di più le alternative in attacco”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ciccio Colonnese, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così delle scelte di formazione di Simone Inzaghi nelle ultime gare: "Per quanto riguarda il turnover, sono dalla parte di Inzaghi, perché quando si ha una rosa così profonda e con elementi alla Frattesi, è giusto far ruotare i giocatori. Se vuoi tenere il gruppo unito è importante dare spazio a tutti. Inter sul mercato? Secondo me a destra son coperti con Darmian e Pavard. C'è anche Bisseck. Davanti, dove giocava Cuadrado, l'anno scorso giocava con Darmian e Dumfries. Semmai mi preoccupa più la situazione panchina per quanto riguarda l'attacco".