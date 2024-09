Colpani: “Perché ho scelto la Fiorentina! Gol, assist, Kean, Palladino e con Galliani…”

A tutto Andrea Colpani . A La Nazione, il centrocampista della Fiorentina si è raccontato tra passato e presente: “Commisso l’ho conosciuto appena siamo rientrati dal tour in Inghilterra. Mi ha abbracciato, mi ha dato il suo benvenuto, ha avuto parole molto belle, poi... poi (ride, ndr) mi ha detto: ma quei capelli non sono un po’ lunghi?. Comunque, aver scelto la maglia viola è la cosa più bella che avrei potuto fare”.

PALLADINO - “Ricordo bene le telefonate dell’allenatore dopo che aveva firmato per la Fiorentina. Ero in ritiro con il Monza, mi chiamava e mi diceva: Andrea, ti aspetto qui, a Firenze, per continuare insieme quello che di buono abbiamo fatto a Monza. Per me arrivare a Firenze era ed è stato fare un passo in avanti importante. Prezioso. Ho detto subito sì”.