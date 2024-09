L’altro ieri sono scaduti i termini per presentare i “bid” per i diritti televisivi in mezzo mondo, le Americhe, l’Asia, il territorio Mena, Medio Oriente e Nordafrica. Non si è fatto vivo nessuno. In dicembre è in programma il sorteggio, e il rischio di arrivarci come un re nudo per Gianni Infantino è alto, e infatti il presidente della Fifa si è mosso in prima persona organizzando un’unità di crisi e convocando le televisioni del mondo. Che il nuovo torneo dei padroni del calcio mondiale finisca per non disputarsi è una figuraccia che a Zurigo non vogliono nemmeno prendere in considerazione. Dalla Fifa si muovono senza sosta sulla cartina del mondo, con l’occhio che si sofferma speranzoso dalle parti di Riad. L’Arabia Saudita organizzerà il Mondiale del 2034 per le nazionali, a Zurigo sperano che possano mostrare interesse anche per la versione per club. Tutto da dimostrare.