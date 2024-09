Inter, sono 7 i giocatori in scadenza nel 2025: tutte le situazioni, nome per nome

Rinnovo in arrivo per Denzel Dumfries in casa Inter. L'olandese è il più vicino dei giocatori in scadenza nel 2025 ad allungare il contratto, in scadenza al 30 giugno. L'accordo è ormai a un passo, mancano solo gli ultimissimi dettagli e poi arriveranno firma e ufficialità. Oltre a lui, altri sei giocatori attualmente nella rosa di Simone Inzaghi sono in scadenza al prossimo giugno per un totale di sette.