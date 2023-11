Colpani: “Nazionale? Felice ma non voglio fare la comparsa. Non ho sogni ma obiettivi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Colpani , 6 gol in stagione col Monza, ha parlato così della convocazione in Nazionale:

"Non ho ancora realizzato bene quello che mi è successo in settimana, la chiamata di Spalletti è un sogno ma è un punto di partenza. Devo continuare a lavorare per mantenere la chiamata, non voglio fare la comparsa e poi sparire. Mi ha chiamato il segretario della Nazionale e mi ha fatto i complimenti per la convocazione, posso fare sia la mezzala che l'esterno e il trequartista. Dove deciderà di farmi giocare Spalletti sarò contento e orgoglioso di vestire la maglia. La dedico a Berlusconi che ha avuto un occhio di riguardo, diceva sempre che ero il suo preferito. Sogni? Vestire la maglia della Nazionale, più che sogni sono obiettivi. Ho obiettivi di squadra e personali, voglio lavorare e migliorare per essere sempre più completo"