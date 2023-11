Nell’intervista a Sportweek, Andrea Colpani ha parlato anche dei suoi obiettivi per la carriera: “Io nel calcio di Spalletti? Secondo me ci sto bene, perché è un allenatore che gioca a calcio e apprezza i giocatori di qualità. Il suo Napoli dava spettacolo. Ma devo dirlo per forza, che è un sogno che si avvera. Chi inizia questa carriera ha tre obiettivi: arrivare in Serie A, la Champions e la Nazionale. Due su tre li ho realizzati”.