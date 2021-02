Inter, preso un giovanissimo: “E Marotta chiude anche per un altro rinnovo”

Un mercato di gennaio senza troppi movimenti, quello concluso dall‘Inter. Che si è concentrata soprattutto sui rinnovi di contratto di Bastoni, de Vrij e Lautaro Martinez. Non solo.

Ieri, infatti, in sede si sono presentati anche gli agenti di Danilo D’Ambrosio, in scadenza a giugno e pronto a rinnovare per un’altra stagione. Scrive Tuttosport:

“Marotta e Ausilio si sono dedicati ai rinnovi di contratto e a un “colpetto” dell’ultima ora, ovvero Fabio Abiuso. Per quanto riguarda i rinnovi, fondamentali anche per diminuire gli ammortamenti a bilancio, gli ultimi presentarsi in sede sono stati gli agenti di Danilo D’Ambrosio che è in scadenza e prolungherà per un’altra stagione. L’Inter ha già sistemato le pratiche legate a De Vrij, Bastoni ed è in dirittura per Lautaro Martinez, i cui agenti sono attesi a Milano a febbraio per la più attesa tra le firme, quella del Toro fino al 2024“.

(Fonte: Tuttosport)