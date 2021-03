Psg-Basaksehir, l’arbitro Coltescu sospeso fino al termine della stagione

Il direttore di gara della sfida di Champions dello scorso dicembre è stato sospeso per comportamento inappropriato

Sebastian Constantin Coltescu , l'arbitro rumeno al centro del caos scoppiato lo scorso 8 dicembre nella gara di Champions fra Psg e Basaksehir, e' stato sospeso dalla Uefa fino al termine della stagione "per comportamento inappropriato". Dopo appena 14 minuti le due squadre lasciarono il campo in segno di protesta: Coltescu, nell'indicare all'arbitro Hategan Pierre Webo, membro dello staff tecnico della formazione turca, aveva usato la parola "negru".

La Disciplinare Uefa, nel suo dispositivo, ritiene però che da parte di Coltescu non c'è stata alcuna condotta razzista fermo restando che "gli ufficiali di gara dovrebbero prepararsi adeguatamente a prendere decisioni migliori quando si tratta di scegliere le parole da usare. In un contesto internazionale l'uso del linguaggio e' fondamentale per evitare che si verifichino situazioni come quella che e' successa". Coltescu dovrà anche frequentare un programma educativo entro il 30 giugno e con lui anche il guardalinee Octavian Sovre per il quale è scattata da parte della Uefa solo una reprimenda. Un turno di squalifica anche per Webo, la cui espulsione era stata determinata prima di quel 'negru'.