Inter, come sta Sensi? TS pronostica: “Ecco quando tornerà. Starà fuori almeno…”

Ci vorrà ancora un po’ per vedere Stefano Sensi nuovamente in campo con la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il centrocampista nerazzurro, fermo per problemi muscolari da maggio, non potrà tornare a giocare per almeno un altro paio di settimane. Scrive infatti il quotidiano:

“Rimarrà fuori, probabilmente per almeno altre due settimane Sensi, ko dal 18 maggio per la distrazione del bicipite femorale destro“.

(Fonte: Tuttosport)