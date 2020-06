De Calò (GdS): “Allarme infortuni: Sensi rischia di aver finito la stagione. E Conte ha salvato…”

Alessandro De Calò, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha espresso il proprio pensiero in merito agli infortuni finora capitati in Serie A:

“Sembriamo tutti un po’ assuefatti, tipo quelli che stanno con le finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente, come cantava il grande Faber. Eppure nel calcio del dopo Covid continuano a partire muscoli e legamenti, ginocchia e caviglie, menischi e crociati, spalle e costole con una cadenza mai vista. Sono urla di dolore soffocate nel deserto degli stadi, che segnano lo stillicidio di una nuova mattanza. […] Tra gli ultimi caduti ci sono l’interista Stefano Sensi, bloccato in allenamento da una distrazione del bicipite femorale. Rischia di aver chiuso la stagione. Nell’elenco non può mancare il laziale Cataldi, che ha rimediato una distorsione al ginocchio nel match con l’Atalanta. E neppure lo juventino De Sciglio, che lunedì a Bologna sostituiva Alex Sandro messo fuorigioco nella finale di Coppa Italia, da un problema ai legamenti del ginocchio”.

INTER – “Le cause di tutti questi infortuni le sappiamo. Preparazioni troppo brevi e affrettate dopo il lungo stop; partite ogni tre giorni; gran caldo; forti tensioni. Che fare? Sono importanti i cinque cambi. Aiuta anche la prevenzione. L’Atalanta, per dire, non ha infortunati. E c’è l’esempio dell’Inter. Conte ha cambiato mezza squadra col Sassuolo: gli è costato un pari, ma ha salvato qualche gamba”.