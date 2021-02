La bordata di Commisso: “Con me la Fiorentina non rischierà mai il fallimento. Non so se altri…”

Intervistato da La Nazione, Rocco Commisso non risparmia una bordata alle squadre che lottano per il titolo

In una lunga intervista a La Nazione, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso , non ha risparmiato una bordata nei confronti delle squadre che lottano per il titolo. Il presidente assicura che con lui al comando, la Viola non rischierà mai il fallimento.

"Posso dire che con me la Fiorentina non rischierà mai il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possano dire lo stesso…".