Commisso: “Chiesa? Sono deluso, non l’ho nemmeno sentito. La prima cosa che ho fatto…”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo progetto del centro sportivo della Fiorentina, Rocco Commisso, numero uno del club Viola, ha parlato così dell’addio di Federico Chiesa: “Se siamo rimasti male? E’ vero. A Chicago l’anno scorso la prima cosa che ho fatto è stata aspettare Chiesa davanti al bus: vi dico solo che ancora non l’ho sentito, pensate voi. Non penso di meritarmelo. Comunque voglio dire che abbiamo perso Chiesa ma abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo”.