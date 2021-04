Commisso: “Altri club italiani saranno ceduti nel prossimo anno. Gli americani…”

Le parole del presidente della Fiorentina a Next Tv: "Portiamo un nuovo modo di vedere le cose, ad alcune persone non piace, e diamo una grande spinta per migliorare le infrastrutture"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Next Tv, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così del futuro dei club italiani, facendo questa previsione: “Penso che ci saranno altre vendite di club italiani nei prossimi 12 mesi. Se saranno acquistati da americani? Non posso dirlo con certezza. Ma il fatto che tu abbia già cinque proprietari americani dimostra che stanno cambiando le cose. Portiamo un nuovo modo di vedere le cose, ad alcune persone non piace, e diamo una grande spinta per migliorare le infrastrutture”. L'Inter sta trattando con diversi fondi degli Stati Uniti.