Gds – Nell’Inter c’è certezza: ecco da dove arriveranno i soldi. Fortress si ritira

Il fondo statunitense Fortress si sarebbe ritirato dalla corsa all'Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Ma ci sono sempre gli Usa in pole

"Mentre il potentissimo fondo sovrano dell’Arabia Saudita si scontra con problemi di natura geopolitica (non è facile riuscire a investire in Occidente), con il passare del tempo è cresciuta nel club la consapevolezza che i nuovi soldi arriveranno dagli Stati Uniti.

Non da Fortress, gigante che fa business con l’acquisto di credito deteriorato e che aveva manifestato un certo interesse prima di farsi da parte. In posizione di vantaggio, invece, altri investitori a stelle e strisce. Investitori che, attraverso uno o più fondi, sono pronti a fare il passo al momento opportuno. Sul piatto una cifra non molto distante da quei 250 milioni chiesti da Suning come finanziamento", scrive oggi la Rosea.