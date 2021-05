Commisso: “I giornalisti hanno scritto cose indegne. Oggi è uscita una novità su…”

Durante una conferenza stampa, Rocco Commisso ha analizzato la complicata stagione della Fiorentina

Durante una conferenza stampa, Rocco Commisso ha analizzato la complicata stagione della Fiorentina. Il patron della viola si è scagliato contro i giornalisti e torna sulla decisione di esonerare Iachini. "I giornalisti non sono stati gentili coi calciatori e continuano a non esserlo. I fiorentini dovrebbero fare una statua a Iachini. Il mio errore? Sentire la pressione della piazza quando ho mandato via Iachini dopo le prime sette partite. I risultati lo hanno dimostrato, non andava mandato via. Ho imparato a seguire di più i miei istinti. Giornalisti come Bucchioni facevano pressioni per mandare via Iachini, fu un errore".