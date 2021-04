Commisso: “Fondatrici Superlega irrispettose. Perché le tre italiane non mi hanno parlato?”

Le parole del numero uno del club viola a proposito del tema che ha catturato l'attenzione di tutta Europa e non solo

Daniele Vitiello

Lungo sfogo di Rocco Commisso a proposito del tema Superlega. Il presidente della Fiorentina ha rilasciato il suo messaggio sui canali social del club viola. Queste le sue parole: "Non parlo da molto, tutti mi dicono di parlare sulla Superlega. L'ho fatto tre anni fa, sono scappato dall'America perché mi piace il calcio com'è qui. Mi piace il rischio, non chiuso come si fa negli USA. Lì i campionati son chiusi, la cosa peggiore che si potrebbe introdurre qui. I valori ed i principi di merito lì non esistono. Le 12 fondatrici? Sono state irrispettose. Io sono venuto qui rispettando le regole ed il sistema calcio, europeo e non solo italiano. Non mi sta bene che le cose cambino dopo due anni, non va bene ai tifosi e alla Fiorentina".

Sul torneo saltato in poco tempo, ha aggiunto: "Non ho mai visto un progetto annunciato e ritirato in due giorni, perché non si sono consigliati coi loro tifosi? Perché le squadre di Serie A non mi hanno parlato? Perché non c'è stata trasparenza in Lega dove siamo soci? Le 12 squadre hanno ricavi da quasi 600 milioni prima del Covid, sono sei o sette volte più grandi di noi: non gli basta?".

Dimissioni Dal Pino? "E' una cosa diversa, io come Fiorentina voglio un altro socio (i fondi di investimento). Forse son l'unico o uno dei pochi che ha trattato con questo persone. Lo faccio da anni, i centinaia di milioni che volevano mettere nella mia azienda non li ho voluti. Se le cose andavano bene mi avrebbero venduto in due o tre anni, in caso contrario mi avrebbero caccio. Decido io il destino della Mediacom. Il problema di farli entrare è che vogliono decidere loro il futuro della Serie A. Diritti in America? Ho aiutato un po' per la CBS, è stato l'unica che ha incrementato i ricavi della Serie A del 40%".

Commisso: "In Lega tre ore di liti e dieci minuti di business"

Situazione in Lega? "Ci vanno Joe Barone e mio figlio. MI hanno detto che ci sono tre ore di liti e dieci minuti di business. Sanzioni ai dissidente? Devo essere assicurato che non risucceda. Siamo avversari in campo ma soci nei business, ognuno deve guardare le spalle dell'altro. La prima cosa è il salary cup che farebbe bene a tutti, poi si dovrebbe lavorare sulle parti che prendono i procuratori. Ci vorrebbe una rata fissa, così non si deve negoziare con l'agente".