Costacurta: “Commisso? Da chi viene dagli States non mi aspetto che parli di porcherie”

Durante il programma il Club, andato in onda su Skysport e condotto da Caressa, Costacurta è entrato in tackle su Commisso. L’ex difensore rossonero ha criticato quanto detto sulla Juventus dal presidente della Fiorentina, sollevando un polverone sugli arbitri. «Le parole del presidente viola? Parlare di porcheria mi sembra esagerato. Non parli di porcherie quando arrivi dagli Stati Uniti, e quando arrivano da lì mi aspetto sempre che non si facciano certi riferimenti per un episodio che non è certo una porcheria. A mio parere non è rigore ma non mi sembra una cosa inventata. Non è una porcheria e non me l’aspetto che lo dica uno che arriva dall’America dove credo ci sia una cultura sportiva superiore alla nostra».

(Fonte: Skysport)