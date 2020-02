Commisso: “Non si può andare avanti così. All’estero non possono vedere queste porcherie”

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato dopo la sconfitta della squadra viola contro la Juve reclamando per la direzione di gara e per i rigori concessi ai bianconeri. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Molto arrabbiato, sono stato qui 7 mesi non ho mai fatto critiche. Genoa rigore e niente Var, Inter rigore e niente Var. Qua due volte, il primo forse ci stava ma il secondo… ed è cambiata la partita. La Juve ha un monte ingaggio da 350 milioni, non ha bisogno. Non le servono regali, le può vincere sul calcio. All’estero quando vedono queste porcherie la gente si disgusta, come sono disgustato io. Devo proteggere la mia squadra. Con Genoa e Inter non è andato al Var, oggi invece è andato e lo ha confermato. Il primo ci può stare, ma il secondo assolutamente no. Non ho mai parlato degli arbitri, ci sono stati fischi non giusti, ma oggi sono scoppiato. Non si può andare avanti così. I miei ragazzi sono tutti scoraggiati, non si può andare avanti così. Le partite sono decise degli arbitraggi, la Juve deve vincere sul campo. Oggi è stata decisa dall’arbitro”.