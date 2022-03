Commisso, Procura FIGC archivia l’inchiesta per intervista al Financial Times

Il presidente della Fiorentina aveva attaccato altri presidenti dei club italiani ma il procedimento a suo carico è stato archiviato

«Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri». Per queste parole pronunciate al Financial Times, la Procura sportiva della FIGC aveva aperto un'inchiesta su Commisso. Si apprende oggi che è stato archiviato il procedimento nei confronti del presidente della Fiorentina.