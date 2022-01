CorSera – Commisso, l’Inter si aspetta il deferimento. Non si esclude altrimenti…

Diverse volte il patron viola ha attaccato i nerazzurri sui conti e sui bilanci: "Fra i presidenti serpeggiano malumore e sconcerto per le sue bordate"

"Le regole nel calcio italiano devono essere più trasparenti, la Fiorentina è una società senza debiti, paga gli stipendi regolarmente, non è possibile che ogni 6 mesi porti soldi in Italia per rientrare nell'indice di liquidità, mentre squadre come Juventus e Inter non lo fanno. Non va bene, c'è un senso di falsità in questo calcio. Deve esserci trasparenza nei conti", ha detto il numero uno viola già a settembre. Ultime in ordine di tempo le dichiarazioni rilasciate da Commisso al Financial Times nei giorni scorsi: «Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri».