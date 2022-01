Commisso, Inter particolarmente irritata: il club pensa ad un esposto alla Procura

Torna a irrompere Rocco Commisso e lo fa con un’intervista rilasciata al Financial Times che il quotidiano britannico ha deciso di pubblicare solo in queste ore

Hanno fatto molto rumore, come al solito, le dichiarazioni di Rocco Commisso al Financial Times. Il presidente della Fiorentina, nell'intervista concessa lo scorso 30 novembre ma pubblicata solo ieri, è tornato di nuovo all'attacco dell'Inter, che ora valuta seri provvedimenti: "Giudizi e parole che non potevano passare inosservati e, difatti, filtra lo sconcerto tra i presidenti dei club per i contenuti di questa intervista, tanto che qualcuno si aspetta il deferimento di Commisso. Particolarmente irritata sarebbe l’Inter che, in assenza di un intervento da parte della Procura, starebbe pensando ad un esposto in proprio", scrive il Corriere dello Sport.